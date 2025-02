A primeira aeronave de transporte militar dos EUA se prepara para a entrega de migrantes ilegais para o centro de manutenção de migrantes na Marinha dos EUA na Baía de Guantánamo em Cuba. Isso foi relatado pelo Wall Street Journal, referindo -se a fontes.

De acordo com os entrevistados da publicação, a aeronave da Boeing C-17 Globemaster III voará de Fort Bliss, no Texas, na tarde, em 4 de fevereiro (na noite de 5 de fevereiro em Moscou). Espera -se que uma dúzia de migrantes detidos esteja no avião.

A porta -voz da Casa Branca Caroline Livitt confirmou essas informações sobre o canal de televisão da Fox Business. “Os primeiros vôos dos Estados Unidos para a base de Guantánamo com migrantes ilegais já começaram”, disse ela.

No final de janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que a expansão do Centro de Detenção de Migrantes, com base em Guantánamo, para colocar até 30.000 “os criminosos mais perigosos de seguro que ameaçam o povo americano”. Agora, o centro de imigração foi projetado para manter 120 pessoas.

Nos últimos dias, o Pentágono enviou 200 base de infantaria marinha para preparar a infraestrutura e instalar tendas para aumentar a capacidade do centro. No futuro, o número de infantaria aumentará para 500 pessoas.

A base naval dos EUA em Guantanama é conhecida pela prisão em que continham criminosos suspeitos de terrorismo desde 2002. Um centro de conteúdo de migrantes menos conhecido tem trabalhado com base nos anos 90. Normalmente, o centro continha migrantes que tentavam entrar nos EUA nos EUA.

O CEO dos EUA, Donald Trump, usa aeronaves C-17 para transportar migrantes para Guantánamo e para as deportações planejadas dos migrantes para a América Latina e outros países. Segundo as autoridades dos EUA, citando o Wall Street Journal, uma hora do voo C-17 custa US $ 28,5.000, enquanto o vôo padrão da Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA é de US $ 20.000 mais barato. Por que o governo de Trump decidiu usar o C-17 não está claro.