"Os estranhos"a tensão é muito maior que a média

Giorgio Carbone Nasceu em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Formou-se em Direito em Pavia. Jornalista desde 1971. Casado com a atriz Ida Meda há 45 anos. Dois filhos. Crítico de cinema (proprietário) de "La Notte" de 1971 a 1995. De "Libero" de 2000 até hoje. Autor de três dicionários: Film Dictionary (de 1978 a 1990); Todos os filmes (1991 a 1999); Dicionário de TV (1993).





O ESTRANHO

A mídia marcou Itália 2 às 21h15. Estrelado por Liv Tyler, Scott Speedman e Glenn Howerton. Dirigido por Bryan Bertino. Produção americana 2008. Duração: 1 hora e 26 minutos

O TRAMA

Um casal jovem e incompatível que vive em uma vila remota é assediado à noite por três indivíduos mascarados. A princípio a intimidação parece justa, mas depois o círculo se aperta em torno dos dois infelizes. O trio é formado por assassinos ferozes e os dois certamente não são as primeiras vítimas.

POR QUE VER

Porque mesmo que a trama não seja inédita (de vez em quando thrillers americanos contam sobre casas e famílias sendo invadidas), a tensão é muito superior à média e as reviravoltas são brutais. A história é ainda mais perturbadora porque é baseada em fatos reais. No Verão de 2006, os massacres em lares isolados na América atingiram as proporções de um verdadeiro pesadelo.