Os estudantes de Penza se tornaram participantes da ação do distrito “FCO Medical Landing”

Os estudantes da região de Penza participam da sexta temporada da ação anual de “Tropas médicas no distrito federal de Volga”, que ocorre na cidade de Nizhnekamsk, da República do Tatarstão.

Estudantes de todos os lugares do distrito federal de Volga participam da ação. Entre eles, representantes do destacamento médico do aluno “vocação” da Faculdade de Medicina Básica do Ministério da Saúde da Rússia Elizaveta Emeldyaev e Julian Rusinov.

O principal objetivo da ação é fortalecer a saúde pública, promovendo um estilo de vida saudável, prevenção médica e conselhos de carreira entre os jovens.

Elizaveta Emeldyaeva, uma das participantes da região de Penza, explicou sua decisão de ir à ação com várias razões. Primeiro de tudo, esta é uma oportunidade de obter uma prática adicional em sua profissão e uma nova experiência. Além disso, ela gosta de ajudar as pessoas e ser útil. Ela também espera fazer novos conhecimentos e obter novas impressões.