Os EUA emitiram mais de 10 lakh de vistos de não imigrante para indianos em 2024, o maior número de vistos de estudante pelo segundo ano

Mais de 1 milhão de vistos de não imigrante foram emitidos para indianos em 2024, incluindo um número recorde de vistos de visitante, revelou a missão dos EUA na Índia na semana passada. Este é o segundo ano consecutivo com números tão elevados, o que sublinha a enorme procura dos indianos para viajar para os Estados Unidos.

Nos últimos quatro anos, o número de visitantes da Índia quintuplicou, com mais de dois milhões de indianos viajando para os Estados Unidos nos primeiros 11 meses de 2024, um aumento de 26% em relação ao mesmo período de 2023, disse ele. .

A embaixada também informou que o Departamento de Estado executou com sucesso um programa piloto este ano, permitindo renovações de vistos H-1B dentro dos Estados Unidos. Isto ajudou muitos trabalhadores indianos em profissões qualificadas a renovarem os seus vistos sem terem de sair do país.

“Este programa piloto simplificou o processo de renovação para milhares de candidatos, e o Departamento de Estado está trabalhando para estabelecer formalmente um programa de renovação com sede nos EUA em 2025”, disse ele.

Fornecendo detalhes sobre os vistos emitidos para estudantes indianos, a missão disse: “Mais estudantes indianos do que nunca têm agora vistos de estudante nos EUA. Em 2024, a Índia tornou-se a principal fonte de estudantes internacionais pela primeira vez desde o ano letivo de 2008/2009, com mais de 331.000 estudantes estudando nos Estados Unidos.”

De acordo com a leitura, o número de estudantes indianos de pós-graduação aumentou 19%, para quase 200 mil estudantes.

“Essas conquistas no ano passado são uma prova do trabalho árduo e da dedicação do pessoal da Missão e da parceria duradoura entre os Estados Unidos e a Índia”, disse ele.