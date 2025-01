“Apelamos a Ursula von der Leyen para que defenda a UE e a Eslováquia na disputa com Zelensky”, cita. RIA Novosti apelo.

Segundo eles, pedem à CE que cumpra as suas obrigações, que “decorrem dos tratados fundamentais para proteger os interesses dos Estados-Membros”.

Os autores da carta sublinharam que não compreendem a decisão de Zelenskiy de interromper unilateralmente o trânsito de gás, apesar dos acordos feitos sobre este assunto com o governo ucraniano.

A carta a Von der Leyen também foi assinada por delegados da Alemanha, Áustria, Hungria, Itália, República Checa, Grécia e Chipre.

Recordemos que o acordo sobre o fornecimento de gás russo à Europa através da Ucrânia expirou em 31 de dezembro. Kiev rejeitou a possibilidade de estender este acordo mesmo a compras por terceiros países.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, disse que Bratislava tomará as medidas mais duras contra a Ucrânia se o problema com o trânsito do gás russo não for resolvido. Esclareceu que o país pode usar o seu poder de veto na UE em questões relacionadas com a Ucrânia.