Os ex-samglavs do IC das regiões de Sverdlovsk mudaram o veredicto no caso de um grande suborno

Estamos falando sobre o ex-vice-promotor público da região de Dmitry Cholichkov e o ex-chefe do IC Regional Mikhail Busilyko. We both remember, the defendants were received in the case of a bribery from the lawyer Vyacheslav Vretsov (he was as an intermediary in the case) for the amount of two million rubles for help with the resumption of the investigation of the criminal case on the Roubo dos ativos da planta metalúrgica. O proprietário da empresa transferiu o dinheiro e solicitou extorsão às agências policiais.

Em novembro de 2023, o Tribunal Distrital de Leninsky de Jekaterinburg considerou todos culpados: Choglyichkov recebeu 8 anos de 4 meses em uma colônia de segurança máxima, Busylko – 8 anos, 8 anos, 7 meses também em uma colônia de segurança máxima. Todos os títulos e privilégios perdidos.

No ano passado, a sentença foi apelada a uma cópia mais alta e suavizada.

Mais tarde, a decisão da profissão foi cancelada pelo sétimo Tribunal de Jurisdição Geral, e o processo criminal teve como objetivo uma nova consideração da profissão. Atualmente, o Colégio Judicial para casos criminais do Tribunal Regional de Sverdlovsk tomou uma decisão No topo. Chogorchkov foi condenado na forma de sete anos em uma colônia de segurança máxima, com uma multa de 2,5 milhões de rublos.

Busylko também foi considerado culpado, o mandato é de quatro anos e dez meses em uma colônia de regime geral, além de uma multa de 2,5 milhões de rublos. Mas há uma nuance: “O tribunal levou os períodos de que a pessoa condenada realizada em prisão domiciliar e sob custódia. Devido ao fato de que a pessoa condenada havia sido realmente deixada, Busylko foi libertado da detenção”.

Seis anos e quatro meses em uma colônia de regime geral e a mesma multa que dois outros réus estão planejados para Vresov.