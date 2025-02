Os fãs celtas protestam contra os ataques de Israel à Palestina, Líbano

Os torcedores do Celtic continuaram a protestar contra os ataques de Israel contra a Palestina e o Líbano em um choque de play-off da primeira etapa da fase do knock-off da Liga dos Campeões da UEFA contra o Bayern de Munique na quarta-feira.

Os apoiadores escoceses levantaram bandeiras palestinas nas arquibancadas como um símbolo de protesto na derrota por 2-1 do Celtic diante do lado alemão no Celtic Park.

Grupo de seguidores celtas A brigada verde liderou um grande protesto com uma faixa que diz “mostra Israel o cartão vermelho”, pedindo à UEFA e FIFA que tomem medidas contra Israel em competições.

O grupo de fãs distribuiu Flyers incentivando os seguidores a criar folhas de papel vermelhas em uma demanda pela suspensão de Israel da competição em resposta à sua guerra genocida contra a Palestina.