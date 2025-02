Os fãs de Ariana Grande a defendem após a aparência de Bafta desperta preocupações de saúde: “Quem sabe o que ele poderia estar tentando …”

A cantora e compositora americana Ariana Grande já chegou às manchetes de suas performances icônicas. No entanto, desta vez, o cantor se tornou o assunto da cidade após sua recente aparição no Bafta Awards em Londres, em 17 de fevereiro.

Faz muito tempo desde o BAFTA Awards, mas os fãs estão preocupados com a saúde de Ariana Grande, depois que as fotos do cantor se tornaram virais nas redes sociais.

Um usuário X comentou: “Depois que Chadwick Boseman foi assado on -line por ser realmente magro, enquanto lutou secretamente com câncer … eu digo que relaxamos com os insultos. Quem sabe o que poderia estar lidando com a cena”