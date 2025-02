Cientistas chineses descobriram que um conjunto de esqueléticos fósseis Descoberto na região sul do país, anos atrás, pertencia à era dos dinossauros com Pico Pato há mais de 70 milhões de anos atrás.

A nova descoberta é vista como uma expansão do registro fóssil da região dessas grandes criaturas de dentes que provavelmente emigraram da América do Norte, informou a Xinhua News na segunda -feira, com sede em Pequim.

Os ossos foram encontrados em maio de 2009 por um caçador de fósseis amadores chinês em um canteiro de obras em Taipinggang, cidade de Sihui, na província do sul de Guangdong.

Em 2020, após a limpeza e a restauração, os pesquisadores identificaram o esqueleto fossilizado que inclui vértebras dorsal e de fluxo, um úmero, ílio, fêmur e quente.

Os fósseis, segundo eles, pertencem à tribo Lambeosaurini, uma subfamília de dinossauros haadrosauróides que comem plantas que viviam durante o período cretáceo.

O hadrosauróide é reconhecido por sua estrutura distinta da boca com pico de pato com milhares de dentes dispostos dentro de suas mandíbulas, o que permite exibir uma forte eficiência de mastigação e viabilidade.