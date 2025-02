Os fraudadores atacam Kaluga nos mensageiros

Ao mesmo tempo, sempre que as dietas criminosas estão se tornando cada vez mais sofisticadas.

É por isso que os Kalugans prepararam instruções para comunicação segura das redes sociais. Isso foi informado pelo principal especialista em megafone para investigar as ofensas de Frod Boris Lopatin.

Ele observou que o mais importante era a prudência de se comunicar com estrangeiros.

No entanto, também há casos em que os bandidos têm acesso ao seu conhecimento e enviam mensagens em nome.

O script também é popular entre uma chamada e uma mensagem em nome da gerência.

Você também não deve digitalizar vários códigos e cruzar os links, além de baixar as fotos enviadas por parentes.

Os Kaluzhans são convidados a não esquecer de atualizar seus aplicativos e incluir autenticação de dois fatores. Isso também ajudará a proteger a conta.

E se ainda for removido, você deve fechar as sessões ativas no telegrama em um de seus dispositivos. Caso contrário, será necessário entrar em contato com o Serviço de Suporte ao Messenger.

“Não se esqueça das regras de segurança simples e sua comunicação será segura e confortável”, disse o especialista.

Como MK relatou em Kaluga anteriormente, nos habitantes do residente local, eles são julgados pelo armazenamento de medicamentos.