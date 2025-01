Os funcionários do governo de Madhya Pradesh foram solicitados a enviar detalhes da propriedade até 31 de janeiro.

O governo de Madhya Pradesh, sob o comando do ministro-chefe Mohan Yadav, instruiu todos os funcionários do governo estadual a enviar detalhes de seus bens imóveis até 31 de janeiro.

O Departamento de Administração Geral emitiu um despacho obrigando os colaboradores a fornecer esta informação em formato específico.

Como parte do processo, os funcionários devem divulgar sua designação atual, salário e detalhes sobre quaisquer imóveis de sua propriedade ou de seus familiares.

A declaração deve especificar se as propriedades são autoadquiridas ou ancestrais. No caso de imóveis adquiridos por conta própria, os colaboradores devem explicar a forma de pagamento, bem como o valor do imóvel no momento da compra e a sua avaliação atual.

Este exercício anual, introduzido em 2010, é obrigatório para todos os funcionários do governo estadual. Seu objetivo é promover a transparência e a responsabilização da força de trabalho do governo.

A última diretriz reitera a importância do cumprimento, estabelecendo o prazo final de 31 de janeiro para submissões.