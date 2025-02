Especialistas no serviço cinológico da colônia correcional de Lipetsk n ° 4 estão procurando proprietários de cães de assistência. Em um futuro próximo, os funcionários esperam se concentrar em boas mãos, o Pastor da Europa Oriental apelidado de Ora.

De acordo com o serviço de imprensa do Serviço Regional da Penitenciária Federal, o 12º ano é um cão de verificação. Por natureza, é calmo, equilibrado, não mostra agressão contra pessoas sem equipe especial do proprietário.

Os novos proprietários estão procurando um ocre como parte da idade da idade.