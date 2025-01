O governo da região de Kostroma resumiu o trabalho dos serviços públicos durante os feriados de Ano Novo.

Durante os feriados de Ano Novo, o governador da região de Kostroma, Sergei Sitnikov, aprovou um decreto que introduz um regime de alerta máximo na região. Nos municípios foram criados recursos e forças para resolver rapidamente possíveis situações de emergência, foi preparado um abastecimento emergencial de materiais necessários e organizado um trabalho preventivo com a população.

Segundo o vice-governador Igor Malyakin, funcionários do Departamento de Construção, Habitação e Serviços Comunais e do Complexo Energético e Energético monitoravam 24 horas por dia as instalações de suporte vital, realizavam inspeções diárias no local e coordenavam a eliminação de acidentes.

Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, o número de cortes de aquecimento diminuiu 16% e o de água quente 56%. Acidentes graves foram evitados. Todos os danos locais às redes e situações atípicas foram eliminados em poucas horas.

Foram realizadas inspeções in loco em 13 municípios, incluindo Bui, Galich, Kostroma, Sharya, Antropovsky, Parfenyevsky, Nerekhtsky, Sudislavsky e outros. Todas as caldeiras funcionaram normalmente e as condições de temperatura nos edifícios residenciais e equipamentos sociais foram mantidas.