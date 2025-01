Os funcionários públicos serão responsáveis ​​pela qualidade de vida das pessoas

Essa distribuição de responsabilidades segue do novo decreto sobre a avaliação das atividades dos funcionários públicos assinados pelo governador da região de Vyacheslav Fedorishchev. Relatórios: As pessoas que substituem a dívida nacional são responsáveis ​​por alcançar valores planejados (níveis) de indicadores da eficácia do poder executivo. De acordo com o documento, os funcionários públicos devem fornecer seus planos até 20 de janeiro de cada ano – como eles podem atingir o desejado e em 20 de junho – para esclarecer o “roteiro” com base nas circunstâncias atuais. Sua pessoa responsável, um dos ministros e vice -representantes do governo, aparecerá nas áreas mais importantes da vida – desde medicamentos e estradas até esportes e ecologia.

No total, na lista de KPI (importantes indicadores de desempenho) 21 pontos. Portanto, o presidente do governo regional agora é responsável pelo número de famílias que melhoraram suas condições de vida e o número de novas casas em nome de. A qualidade do meio ambiente para a vida nos assentamentos de apoio, onde a ecologia e o apartamento comum se enquadram na liderança do vice -presidente que supervisiona as questões de energia e moradia e serviços comuns.

A responsabilidade do Ministro dos Transportes e Estradas da Região incluía a parcela de estradas regionais que atendem aos padrões e parte do transporte público com uma curta vida útil.

As autoridades prometem a situação a verificar e denunciar constantemente os moradores. Afinal, a região de Samara se tornou uma das regiões com o maior número de profissões de cidadãos por insatisfação com suas vidas.