Os ganhos da Mercedes-Benzs entram em colapso 28% em 2024

Mercedes-BenzO ganho líquido caiu 28,4% em 2024 em comparação com 2023, de acordo com os números publicados na quinta -feira.

O lucro líquido da empresa totalizou € 10,2 bilhões (US $ 10,65 bilhões), 4 bilhões de euros a menos que o valor de 2023.

Enquanto isso, a renda total caiu 4,5%, para € 145,6 bilhões no mesmo período.

As despesas de pesquisa e desenvolvimento também diminuíram 2,8%, para 9,7 bilhões de euros em 2024.

A renda das vendas de carros caiu 4,4% e as vendas de vans caíram 4,8%, enquanto as vendas de mobilidade foram de 1,9% no ano passado.

Por região, a maior diminuição foi na China, com as vendas diminuindo 8,5%, seguidas pela América do Norte com uma queda de 3,9%e a Europa com uma redução de 3,8%.

Na Alemanha, onde a empresa se origina, as vendas caíram 11,9% no ano passado em comparação com 2023.

Os lucros da empresa diminuíram 24,3% em 2024 para € 10,19, de € 13,46 de 2023

“O Mercedes-Benz Group entregou resultados sólidos em um ambiente muito desafiador, graças a uma variedade de produtos destacados e uma disciplina estrita de custos”, disse Ola Kaellenius.

