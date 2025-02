Os gerentes de segurança descobrirão as causas de intoxicação fatal a gás no Dagestan

O Departamento de Investigação Interdictrica de Izberbash do Comitê de Inquérito do Comitê de Inquérito Russo da República do Dagestão organizou uma auditoria sobre a descoberta dos corpos de três residentes da República em uma casa particular na vila de Yangikent. De acordo com dados preliminares, a causa da morte foi envenenamento por monóxido de carbono. Os investigadores examinaram a cena e estabelecem todas as circunstâncias da tragédia.

Com base nos resultados da auditoria, será tomada uma decisão processual.

O Ministério Público Inter-Distrito de Kaitag também lançou uma auditoria como parte do incidente. O promotor inter-distrito de Kaitag foi ao local para coordenar ações. Durante as atividades de supervisão, será avaliada uma avaliação da conformidade com os requisitos da lei ao operar o equipamento de gás.

O escritório do promotor controla o curso e os resultados da auditoria processual realizada pelo Comitê de Inquérito.