‘Os gerentes indianos são os piores’: Techie compartilha a experiência da primeira semana, elogia o chefe canadense em postagem viral no Reddit

Um técnico que trabalhava com um gerente indiano documentou sua provação depois de trabalhar com uma canadense e uma americana. Ao falar sobre a difícil experiência, o funcionário disse que pretende pedir demissão após receber o primeiro salário no novo empregador.

O título da postagem diz: “É comum que os gestores indianos sejam os piores? “Primeira vez sob a direção de um treinador indiano.” A postagem na plataforma de mídia social Reddit chamou a atenção das redes sociais e gerou mil reações junto com diversos comentários.

O usuário escreveu: “Já trabalhei para uma empresa canadense e participei de muitos projetos. Tive a oportunidade de trabalhar com uma senhora canadense e uma senhora americana, e ambas eram almas maravilhosas.”

Refletindo sobre sua experiência de trabalho com chefes anteriores, o funcionário disse que nunca encontrou nenhum caso de racismo por parte deles. Ele compartilhou que seus dois gerentes anteriores realmente se importavam com os funcionários. Da saúde, das famílias ao ambiente de trabalho, os gestores anteriores eram empáticos com seus funcionários. Segundo o funcionário, o gestor canadense “nunca sobrecarregou” os funcionários com trabalho e levou em consideração a opinião deles.

Ligando para a irmã mais velha do ex-chefe, a funcionária acrescentou: “Às vezes eu até ficava feliz em trabalhar uma ou duas horas a mais graças a ela. “Ela sempre se certificou de que estávamos confortáveis ​​e fez um esforço extra, dando-nos vales-presente da Amazon e até mesmo enviando-nos camisetas.”

Experiência com gerente indiano. Assim, o cenário atual é tal que o funcionário mudou de emprego e está trabalhando sob o comando de um gerente indiano que mora nos EUA. O treinador alegou que percebeu o ‘jogo de poder’ com o novo chefe. “Ela é muito egoísta, constantemente nos rebaixa, nunca mostra nenhum respeito e sempre nos dá ordens”, disse ele.

Reação nas redes sociais A postagem gerou discussões online depois que o funcionário questionou se é comum que os gestores indianos sejam difíceis. Um usuário afirmou: “Gerentes ocidentais…. “Quero estabelecer domínio e hierarquia.” Outro usuário comentou: “Sim, com base na minha experiência até o momento. Eles pensam que são Deus para os seus relatórios… No entanto, tenho trabalhado com bons gestores indianos. Eu diria que mesmo os funcionários indianos não querem se sentir empregados, mas servos. “Eles continuam dizendo sim para tudo (sic).”

Um terceiro usuário sugeriu que os gestores do local “entendam bem o funcionário e trabalhem em equipe”. Um quarto usuário entrou na conversa e comentou: “Não dá para extrapolar o estilo de gestão de uma nacionalidade inteira”.

