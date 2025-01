Os goeses são rudes? Depois de estradas “vazias” durante as férias, surge novo debate nas redes sociais

Goa é uma grande atração turística para os indianos, principalmente na época do Ano Novo. Mas nos últimos dias, o estado tem chamado a atenção pelos motivos errados. Goa tem estado no centro dos debates nas redes sociais. O novo tópico de discussão é: “Os goenses são rudes?”

Perto da véspera de Ano Novo, muitos nas redes sociais destacaram as estradas invulgarmente “vazias” numa cidade costeira, ao contrário das ruas “lotadas” testemunhadas durante as celebrações de Ano Novo anteriores. No entanto, algumas pessoas negaram as alegações e disseram: “Goa está cheia”.

A disparada dos preços dos hotéis, das tarifas aéreas e da “máfia dos táxis” foram parcialmente responsabilizados pela aparente “aparência desértica” de Goa durante o período do Ano Novo. “Por que ir para Goa quando você tem as praias de Pattaya, Bali e Hanói disponíveis pela metade do preço? A única coisa adicional que você precisa é de um passaporte válido”, disse um usuário de mídia social.

Muitos queixaram-se também da “falta de limpeza” e do “comportamento rude” dos prestadores de serviços para com os turistas em Goa. Enquanto isso, alguns outros responderam, chamando-os de “turistas desonestos”. A morte de um homem de 30 anos de Andhra Pradesh durante uma “briga de bêbados em uma barraca de praia em Goa” na primeira semana de janeiro foi citada como exemplo.

Reagindo à notícia, um usuário de mídia social disse: “Caros índios #BoycottGoa, se vocês não querem ser mortos, parem de visitar Goa. Goa tornou-se um centro de assassinos e desordeiros, eles começam a extorquir turistas e a atacar os funcionários das cabanas. , táxis e pubs e restaurantes locais estão por toda parte. A polícia de Goa está perdida.”

—Os goeses são rudes? Um utilizador das redes sociais chamado Prashanth Kini alegou na semana passada que “o declínio do turismo em Goa se deve ao comportamento rude para com os turistas por parte de certas localidades”.

Ele postou em Desenvolvimentos em destinos turísticos… Pilha de sucata em frente à maioria dos destinos residenciais e turísticos. “Má gestão de trânsito e estacionamento.”

Enquanto isso, outro usuário postou: “Goa está morta por causa dos goeses, eu digo. Eles são rudes e agressivos com os turistas. Eles extorquem turistas enquanto os transportam, abrigam e hospedam. A infraestrutura é mínima e eles exigem o preço de Havana.”

Akshat Shrivastava, um utilizador X que se mudou para Goa, reconheceu que existe um “problema” em Goa, “especialmente para os turistas”. Ele disse: “… comentar sobre os goenses (como rude) é completamente errado”, já que conheceu algumas das pessoas mais legais da cidade. Ele esperava “que as autoridades competentes façam algo a respeito”.

Mas outro usuário de mídia social criticou seus comentários, dizendo. “Pare de mentir, Akshat. Já enfrentei abusos em primeira mão em Goa várias vezes. Viajei para muitos estados da Índia. Pessoas em nenhum estado são tão rudes quanto as pessoas em Goa.”

O outro lado da moeda: ‘Turista nacional feio’ Entretanto, um certo Shefali Vaidya não só apoiou as alegações sobre a “máfia dos táxis e o comportamento rude dos prestadores de serviços em Goa”, mas também destacou o “comportamento desagradável do feio turista doméstico”.

Abordou ponto por ponto as questões levantadas pelos utilizadores das redes sociais e turistas em Goa. “Tudo tem dois lados. O respeito é conquistado mutuamente”, disse ele.

Vaidya relembrou a sua conversa com um motorista em Goa, que lhe disse que “a maioria dos turistas que vêm a Goa, principalmente do Norte, vêm apenas por dois motivos: álcool barato e casinos”.

“Ele disse que não aceita pernoite na área da praia porque, invariavelmente, todos os turistas, sejam homens ou mulheres, estão bêbados, rudes e à procura de brigas. Alguns até vomitaram no carro, e quando pediram dinheiro para limpar o carro, eles recusaram e discutiram”, escreveu Vaidya em X.

Ele alegou que o comportamento dos turistas às vezes pode ferir os sentimentos dos habitantes locais. “Muitos turistas nacionais que vêm a Goa usam roupas reveladoras que ficam perfeitamente bem na praia, nos bares ou nos casinos, mas alugam bicicletas e vão às aldeias, aos eventos nas aldeias e andam com as mesmas roupas. imagem, a sociedade goesa ainda é profundamente conservadora no que diz respeito à cultura e os locais não gostam disso”, escreveu ele.

Ele até esclareceu a percepção de que “as pessoas de Go são rudes porque falam hindi usando ‘tu tadak’, que os indianos do norte consideram ofensivo.”

“Mas eles não conseguem compreender um facto cultural importante: o concani é uma língua muito informal e não contém Aap. Os goeses também chamam os seus CMs de ‘tu’ em conversas reais. Eles usam a mesma sintaxe em hindi e dizem ‘tumko kidhar’. jana hai’, eles não querem ser rudes, eles estão apenas sendo tão casuais quanto em Konkani”, disse Vaidya.

Sobre a questão da limpeza, Vaidya disse: “Concordo que o lixo é um grande problema em Goa, mas os turistas são mais responsáveis ​​por isso do que os habitantes locais. Muitos turistas nacionais não têm sentido cívico e deixam o seu lixo nas praias e locais públicos.”

“Há salva-vidas presentes em todas as praias de Goa, mas muitas vezes tenho visto gangues de turistas bêbados ignorando completamente as suas instruções e assobiando e mergulhando na água apesar dos avisos. rude!”, disse ele.

Um comentarista na postagem de Vaidya disse: “…a população local tem que arcar com o peso se quiserem obter renda com o turismo. Nada é de graça.” Ela respondeu: “…a população local NÃO tem que suportar o peso, HÁ algo chamado ‘turismo responsável’.”

Antes do Ano Novo, um visitante de 30 anos de Andhra Pradesh foi morto numa briga de bêbados numa cabana de praia em Goa. A polícia disse que um grupo de turistas bêbados exigia comida no barraco, embora o proprietário informasse que a cozinha estava fechada.