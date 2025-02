Os Grammys parecem sem as costas de Sabrina Carpenter estava * pingando * em diamantes – para vê -lo de todos os ângulos

Os diamantes são os melhores amigos das meninas (e claramente o melhor amigo de Sabrina Carpenter). O Espresso A cantora se apresentou no Prêmio Grammy 2025, pingando tapete vermelho em diamantes – literalmente. Carpenter ficou impressionado em quase 80 cartas de anéis de diamante Chopard, brincos e colares, de acordo com a marca, todos localizados em ouro branco de 18 quilates.

Embora o vestido traseiro sem penas de azul bebê da estrela da JW Anderson da estrela tenha ganhado a respiração do nosso time (você pode lê -lo em nosso blog ao vivo!), A estrela do show foi o pingente de diamante de 50 cards de Chopard’s Coleção Garden of Kalahari, Sofreu sem esforço em seu pescoço. Somente Sabrina poderia usar um colar que custa suficiente para pagar vários pagamentos a jusante em uma casa. Honestamente, devo admitir: é um ícone.

(Crédito da imagem: Foto de Kevin Mazur / Getty Images para a Academia de Gravação)

Carpenter e seu estilista de longa data, Jared Ellner, adoram se referir às meninas. Para o tapete vermelho do Grammy, a dupla decidiu prestar homenagem à atriz americana Shirley MacLaine no filme de 1964, Que maneira de seguir! Ellner e o cantor há muito se referiram às estrelas loiras de bombas, incluindo Bridgette Bardot e Marilyn Monroe. A cantora anteriormente se referiu a este último durante seu visual VMA em 2024, vestindo um vestido Bob Mackie vintage e apertado.

Carpenter, que terminou sua curta turnê no final deste ano, foi indicada a 6 Grammy Awards esta noite, incluindo o álbum do ano e o melhor novo artista.