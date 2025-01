Os Houthis disseram ter atacado o prédio do Ministério da Defesa de Israel.

“As forças armadas iemenitas realizaram uma operação militar, atacando o chamado Ministério da Defesa do inimigo israelense na região ocupada de Jaffa com um míssil balístico hipersônico do tipo Palestina-2. O míssil atingiu seu alvo, os sistemas de interceptação não conseguiram rastreá-lo”, disse o porta-voz do movimento, Yahya Saria.

É indicado que os militares israelenses “fizeram várias tentativas de interceptar um míssil” lançado do Iêmen na manhã de terça-feira.

Anteriormente, um porta-voz das forças Houthi disse na segunda-feira que elas haviam realizado um ataque com foguetes contra um “alvo crítico” em Tel Aviv. Israel indicou que o míssil foi interceptado fora do seu espaço aéreo durante o ataque.