Os incêndios florestais de Los Angeles deixam devastação: cinco mortos e mais de 70.000 evacuados | Notícias do mundo

Los Angeles está a recuperar de incêndios florestais devastadores que ceifaram pelo menos cinco vidas, forçaram mais de 70.000 evacuações e deixaram um rasto de destruição em toda a cidade e nos seus subúrbios ricos. Os incêndios, alimentados por ventos com força de furacão, criaram uma situação catastrófica e os bombeiros lutam para conter o maior incêndio da história da cidade.

Os incêndios florestais, que eclodiram em áreas como Pacific Palisades, Eaton e Hurst, permanecem incontrolados enquanto os ventos fortes espalham brasas por grandes distâncias, acendendo novos incêndios mais rapidamente do que podem ser extintos. O chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, descreveu a situação como esmagadora e disse: “Estamos fazendo o melhor que podemos. Mas não, não temos bombeiros suficientes no condado de Los Angeles em todos os departamentos para lidar com isso.”

Na tarde de quarta-feira, o incêndio em Pacific Palisades consumiu 16.000 acres e destruiu mais de 1.000 casas e empresas. Outro incêndio em Altadena, que cobriu 10.600 hectares, devastou ruas suburbanas, deixando um rastro de devastação. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, confirmou que o número de mortos subiu para cinco, temendo-se mais mortes à medida que a situação evolui. “A situação continua muito fluida. Não há qualquer contenção”, disse Luna à estação de rádio KNX.

Os esforços para combater os incêndios foram prejudicados pela escassez de água e os hidrantes secaram em áreas importantes. Janisse Quiñones, diretora executiva do Departamento de Água e Energia de Los Angeles, exortou os moradores a economizarem água, dizendo: “Estamos combatendo um incêndio florestal com sistemas de água urbanos, e isso é realmente um desafio”.

O presidente Joe Biden, juntamente com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, prometeram apoio federal e chamaram a situação de “impressionante”. Biden garantiu: “Estamos fazendo tudo e o tempo que for necessário para conter esses incêndios”.

A capital do entretenimento está paralisada, com eventos como a cerimónia de entrega de prémios e a estreia do filme de Pamela Anderson cancelados. Os incêndios causaram estragos no local de celebridades Pacific Palisades, onde casas multimilionárias foram reduzidas a cinzas. As estrelas de Hollywood estão entre as pessoas profundamente afetadas.

A atriz Mandy Moore compartilhou seu desgosto no Instagram e revelou que fugiu de seu bairro de Altadena com seus filhos e animais de estimação. “Meu doce lar… estou arrasada e com o coração partido por aqueles de nós que perderam tanto”, escreveu ela.

James Woods postou um vídeo mostrando chamas perto de sua casa em Pacific Palisades, expressando descrença por sua residência ter durado tanto tempo. “É como perder um ente querido”, disse Woods. Da mesma forma, o ator de “Star Wars”, Mark Hamill, evacuou sua casa em Malibu e escapou por uma estrada ladeada por incêndios ativos.

Jamie Lee Curtis, que também foi evacuada, compartilhou seu alívio por sua casa ter sido salva, mas lamentou a perda de seu bairro. “Nosso querido bairro se foi. Muitos outros perderam tudo”, escreveu ele no Instagram.

Em resposta à emergência, bombeiros aposentados com vasta experiência foram chamados de volta ao serviço. Apesar dos seus esforços, a magnitude do desastre sobrecarregou os recursos. Uma manta de fumaça continua a cobrir a cidade, aumentando a atmosfera já sombria.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles emitiu ordens de evacuação para dezenas de milhares de residentes, e muitos deles enfrentam ferimentos graves por não atenderem aos avisos. A situação continua grave e não há fim imediato à vista.

Em meio ao caos, os moradores se uniram para apoiar uns aos outros, mas as perdas são impressionantes. A entrega das indicações ao Oscar da próxima semana foi adiada para 19 de janeiro para permitir que os membros afetados pelos incêndios tenham mais tempo para votar.