Os investigadores da Direcção de Investigação do Comité de Investigação da Rússia para a região de Voronezh iniciaram uma verificação pré-investigação sobre problemas com o fornecimento de calor no edifício residencial nº 167 na rua Krasnoznamenaya, no centro regional. A assessoria de imprensa do departamento informou isso na segunda-feira, 20 de janeiro.

Os investigadores responderam a postagens nas redes sociais que o prédio estava enfrentando problemas de água quente e aquecimento há vários meses. Além disso, os sistemas de comunicação estão defeituosos, o teto está vazando e os tetos estão desabando.

Segundo moradores locais, a temperatura do ar nos apartamentos no inverno cai para 9 graus Celsius. A secção regional da Frente Popular chamou a atenção das autoridades de controlo para o facto de Maria Dmitrieva, 84 anos, prisioneira dos campos fascistas, viver neste endereço.

“No âmbito da fiscalização, todas as circunstâncias serão apuradas e será feita uma avaliação jurídica adequada da situação atual. Com base nos resultados da inspeção, será tomada uma decisão processual”, enfatizou a Diretoria de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia para a região de Voronezh.

Lembre-se de que os primeiros moradores do edifício nº 167 na rua Krasnoznamenaya contataram de forma independente os órgãos reguladores, mas suas tentativas não levaram a uma solução positiva para muitos problemas.