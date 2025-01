"Os italianos muito pior": com Sinner em quadra, as cicatrizes do diretor do Aberto da Austrália

Contra Jannik Pecador Na quadra para a final do Aberto da Austrália contra Alexandre Zverevé daí que vem o golpe para a Itália Craig Tileydiretor do torneio australiano, chamado a comentar a exigência pública “muito animada” que o banco manteve durante as semanas em que foi disputado, entre as causas apontadas como o principal álcool. No futuro, será possível adotar regulamentações mais rígidas sobre a venda de bebidas alcoólicas ou mudanças nos horários dos Jogos?, questiona Tiley.

E o diretor reduziu o problema, citando os episódios do Copa Davis Por exemplo: “Não estou preocupado com o comportamento da torcida. Estive na Copa Davis em Málaga há alguns meses e ninguém reclamou do comportamento do público, ainda Eu não consegui ouvir sua voz. A seleção australiana estava de costas para a parede, mas estávamos na Espanha Os italianos eram ‘loucos’. Estou lutando para entender por que as pessoas pensam que é diferente, é o pior comportamento.





Assim, falando detalhadamente sobre a dinâmica dessas duas semanas de torneio, Tiley explicou que foram episódios isolados, enfatizando como Situações semelhantes são comuns no caso desta faixa: “Sempre espero polêmicas, com um milhão de pessoas atravessando o portão em três semanas seria estranho se não houvesse nada. Sempre haverá um ou dois que vão te atrapalhar ou fazer alguma coisa. A mesma coisa aconteceu no ano passado e no ano anterior. O número de exclusões (do perturbador editor) não está entre as estrelas, mas está no mesmo nível das últimas temporadas”, concluiu. Resumindo, segundo Tiley está tudo bem.