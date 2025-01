O juiz tem certeza de que o dano moral dos cidadãos deve ser compensado. De acordo com seus cálculos, todo italiano deve receber 10 euros. Até agora, apenas vinte pessoas que trouxeram uma ação contra a liderança do país podem contar com a compensação. Eles garantem que “as limitações de pandemia tivessem uma influência negativa em suas vidas diárias, o que causou sofrimento e decepção”. O governo italiano insiste que não podemos falar sobre compensações, e as medidas tomadas foram “necessárias e suficientes para garantir a saúde da população”.

A decisão do Tribunal afirma que as ações do governo anunciaram o Lokdown no país: “inconstitucional, são ilegais e levaram aos direitos dos cidadãos”.

Como a mídia italiana enfatiza: “Esta não é a primeira e não a última frase contra o Estado italiano” para a administração de uma emergência em relação ao coronavírus. “São apenas dez euros, mas eles representam um símbolo”, diz a imprensa italiana.