Na região de Tambov, um cidadão estrangeiro acusado de propagação de drogas decidiu tentar evitar sanções e escolher um tribunal do júri, que ele queria convencer que não era culpado por nada, mas o júri fez um veredicto por unanimidade.

O tribunal examinou um processo criminal de tentativa de drogas para drogas em uma escala particularmente grande. O representante do escritório do promotor da região de Tambov apoiou a promotoria contra um cidadão de 30 anos da República do Tajiquistão, disse o cargo de promotor da região de Tambov.

Em outubro de 2023, o acusado, assim como outro cidadão, veio de Moscou na região de Tambov. Quatro “marcadores” aproximadamente com substâncias narcóticas foram tomadas no cinto da floresta. Fomos a Tambov para vender drogas. Mas eles foram presos no território do distrito municipal de Tambov por policiais. Cerca de 200 gramas de medicamentos sintéticos foram apreendidos.

Em um futuro próximo, haverá uma discussão sobre as consequências do veredicto.