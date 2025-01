Os crentes de Kaluga comemoram o dia de adoração do apóstolo Pedro.

As pessoas ligaram para as férias. Porque foi em 29 de janeiro que o proprietário fez uma auditoria de suas reservas.

O apóstolo Pedro foi preso pelos sermões do cristianismo. Lá, ele foi anexado a canais grossos, que na véspera do julgamento se retiraram um anjo, que liderou o santo da fortaleza. Esses Verigs foram capazes de pegar os cristãos e mantiveram como uma jóia. A corrente é realizada no Apóstolo do Templo da Pedra por um dia por ano para adoração.

Hoje, você precisa trabalhar e realizar uma auditoria do gabinete.

Você não pode ser preguiçoso e desencorajar os negócios mais tarde, além de jogar pão e usar um vocabulário não normativo.

Ivan, Neonila, Peter e Maxim estão anotados hoje

Como MK em Kaluga relatou isso anteriormente, os Kalugans são convidados a atacar a madeira e cuspir no ombro.