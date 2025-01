Os laços entre a Turquia e o Azerbaijão têm um destino comum: FM Fidan

O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, enfatizou no sábado o vínculo inquebrável do seu país com o Azerbaijão, descrevendo a relação das duas nações como uma de “destino partilhado”.

“Vir para o Azerbaijão, vir para Baku, é sempre um privilégio e uma fonte de felicidade para mim. Sentimo-nos realmente em casa”, disse Fidan numa conferência de imprensa conjunta após se encontrar com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, na capital, Baku.

No início do sábado, Fidan foi recebido pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, em Baku, informou o Ministério das Relações Exteriores da Turquia em um comunicado.

Após a reunião com o Presidente Aliyev, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco reuniu-se com o seu homólogo Bayramov.

Fidan destacou a natureza duradoura da cooperação entre a Turquia e o Azerbaijão e disse: “Só se pode percorrer os caminhos mais difíceis com os seus irmãos. Esta é a essência da nossa cooperação com o Azerbaijão. A nossa parceria transcende o tempo e as circunstâncias… é uma partilha partilhada”. destino”. “.

Ele também destacou a colaboração económica, enfatizando a necessidade de atingir a meta de volume comercial de 15 mil milhões de dólares estabelecida pelos presidentes dos países.

A cooperação dos dois países em energia e transportes é crítica, disse ele, acrescentando que contribui significativamente para a segurança energética da Europa.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros turco manifestou esperança de que os projectos de interligação eléctrica entre Kars e Nakhchivan e entre a Turquia e o Azerbaijão sejam concluídos em breve.

A ferrovia Baku-Tbilisi-Kars e o gasoduto Igdir-Nakhchivan foram dois dos principais projetos discutidos durante a reunião.

– Türkiye está pronto para atuar como facilitador no conflito entre a Rússia e a Ucrânia

O Ministro dos Negócios Estrangeiros reafirmou a vontade de Türkiye de mediar o actual conflito entre a Rússia e a Ucrânia, sublinhando a importância do diálogo para alcançar uma resolução sustentável.

“Desde o primeiro dia, expressámos a necessidade de acabar com a guerra através de negociações o mais rapidamente possível, e temos feito esforços nesse sentido. Apoiamos todas as iniciativas que visam alcançar uma paz justa e duradoura. Se as condições forem reunidas, estamos prontos para mais uma vez desempenhar um papel facilitador, como fizemos no passado”, disse Fidan.

Durante a reunião, os ministros também discutiram as relações entre o Azerbaijão e a Arménia.

Fidan sublinhou a importância da paz no Sul do Cáucaso e saudou o acordo do Azerbaijão e da Arménia na quinta-feira para lançar comissões fronteiriças.

No que diz respeito a Gaza, Fidan manifestou esperança de que o cessar-fogo entre o Hamas e Israel se mantenha, permitindo a continuação da entrega de ajuda humanitária e o regresso dos palestinianos deslocados às suas casas no meio das condições de inverno e da falta de alimentos e medicamentos.

Türkiye, juntamente com a comunidade internacional, fará todo o possível para curar as feridas dos palestinos após mais de 15 meses de ataques genocidas israelenses e tornar a solução de dois Estados uma realidade, acrescentou.

Os ministros também discutiram a expansão da cooperação para novas regiões e o fortalecimento dos laços através de projetos colaborativos, reafirmando o seu compromisso com a paz e a estabilidade regional a longo prazo.

Fidan acrescentou que Ancara sediará uma reunião trilateral dos ministérios das Relações Exteriores, dos Transportes e do Comércio da Turquia, Azerbaijão e Uzbequistão em 29 de janeiro.

– Azerbaijão pronto para ajudar a Síria

Bayramov, por sua vez, reconheceu que o governo sírio enfrenta numerosos desafios e disse que o Azerbaijão apoiará a Síria como um “país amigo”.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão disse que fizeram propostas de apoio à nova administração síria e que aguardam uma resposta desta, prometendo que “a nossa ajuda humanitária à Síria continuará. A diplomacia turca e do Azerbaijão estão prontas para apoiar totalmente a nova administração para que a Síria se torne um ator no sistema internacional.”

A embaixada do Azerbaijão na Síria retomará as operações o mais rápido possível, afirmou.

Em relação à Palestina, Bayramov disse que apoia uma solução de dois Estados, de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e continuará os seus esforços diplomáticos nesse sentido.

Referindo-se ao acordo de cessar-fogo em Gaza, Bayramov disse: “Alcançar um cessar-fogo em Gaza é um desenvolvimento importante”, acrescentando que esperam que todas as partes o respeitem.