Os legisladores querem aumentar multas para cidadãos ofensivos com funcionários públicos

O último caso flagrante ocorreu recentemente. O funcionário da prefeitura de Kyzyla se permitiu comentar publicamente a situação de emergência em uma das aldeias onde a violência ocorreu através da estudante. Quatro autores foram realizados. Mas o funcionário disse: a própria garota é a culpada, é mais modesto se comportar. E seus pais são os culpados. É claro que esse funcionário público nem conhecia pais ou uma criança.

Temos uma lei sobre a responsabilidade dos funcionários dos cidadãos. Mas as quantidades de multas que foram feitas hoje não são impressionantes hoje, para dizer o mínimo. Agora é proposto aumentar essas sanções para insultos. Para insulto – 1,5 vezes, por ignorar as profissões – metade.

Os autores desejam alterar os artigos 5.59 e 5.61 do código ou ofensas administrativas. Mais precisamente, as multas podem ser levantadas de 5 a 10 mil para 10-20 mil rublos por violação do procedimento por considerar as profissões dos cidadãos por funcionários públicos a quem “o desempenho de funções importantes importantes é confiado”. E de 50-100 mil a 75-150 mil rublos para insultos por funcionários públicos em conexão com o desempenho de suas funções. E com uma violação repetida durante o ano, você deve pagar 150-225 mil rublos em vez de 100-150 mil.

Os autores das mudanças enfatizam que, desde a introdução de multas para funcionários públicos, seus valores não foram indexados, apesar de um aumento significativo nos preços dos consumidores. Os desenvolvedores se referem corretamente à insatisfação dos cidadãos, ignorando os funcionários públicos e ignorando repetições burocráticas. O suposto aumento de multas, de acordo com os autores do projeto, deve aumentar a responsabilidade dos funcionários públicos e fortalecer a confiança da empresa de poder estatal.