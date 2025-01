Os líderes africanos procuram colaboração e inovação tecnológica para enfrentar as alterações climáticas

Líderes africanos buscou colaboração entre nações e inovação tecnológica para abordar alterações climáticas e garantir o desenvolvimento sustentável das nações do continente.

Aborde o Semana Sustentável de Abu Dhabi 2025 Na quarta-feira, nos Emirados Árabes Unidos, argumentaram que a sinergia entre as nações era fundamental para enfrentar as alterações climáticas e fazer crescer a economia do continente para o desenvolvimento sustentável.

O presidente da Nigéria Bola de Ahmed Tinubu Ele disse que nenhuma nação pode trilhar o caminho da sustentabilidade sozinha. Ele disse que a luta contra as mudanças climáticas requer colaboração entre as nações.

“A luta contra as alterações climáticas não é simplesmente uma necessidade ambiental, mas uma oportunidade económica global para remodelar a trajetória do nosso continente e do panorama energético global”, declarou.

Para o presidente de Ruanda Paulo KagameO compromisso político por si só não pode resolver a questão das alterações climáticas e do desenvolvimento sustentável, instando os líderes a colmatar a lacuna entre a vontade política e a acção tangível.

“Reconhecemos que o desenvolvimento sustentável é um esforço colectivo. Devemos aprender com os erros do passado”, disse ele, apelando às nações para adoptarem tecnologia para enfrentar os desafios climáticos para o desenvolvimento sustentável “onde a política falhou”.

Presidente de Uganda Yoweri MuseveniPor seu lado, afirmou que o investimento em África garantirá o acesso ao mercado em crescimento.

Ao destacar os esforços do seu país para impulsionar a economia e abordar as questões ambientais, Museveni disse que o seu país colaborará com as nações nas recomendações da cimeira de Abu Dhabi.