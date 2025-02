O chefe de Smolensk, Alexander Novikov, bem como o presidente do Conselho Municipal de Smolensk Anatoly Ovsyankin, participa de uma discussão pública sobre os problemas e as perspectivas do projeto “diálogo municipal”, bem como em uma “mesa redonda” Em relação ao pedido de direito prático no campo da supervisão do promotor de organizações do governo local. Este evento faz parte do fórum “Pequena pátria – a força da Rússia”, cujo assunto principal é “controle e supervisão”.

Reuniões, mesas redondas e sessões estratégicas ocorrem no Centro de Comércio Internacional de Moscou e se concentram no monitoramento das atividades das autoridades locais. Os problemas examinados no fórum têm um impacto direto na qualidade da gestão em regiões e cidades. O fórum une representantes de todos os níveis de poder, governos e especialistas locais, criando uma plataforma para troca de experiência e melhora a interação.

O chefe de Smolensk observou atenção especial do centro federal ao desenvolvimento de municípios e à coleta de opiniões e propostas que podem receber apoio e implementação.