Os líderes do BJP, incluindo o JP Nadda e Amit Shah, se reuniram para deliberar possíveis candidatos ao ministro principal de Delhi. Isso segue seu triunfo eleitoral na cidade após 27 anos. Os participantes do cargo incluem Parvesh Verma, Mohan Singh Bish, Vijendra Gupta, Jitendra Mahajan e Ashish Sudh. Uma grande cerimônia de juramento com aliados da NDA está nos estágios de planejamento.