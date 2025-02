Os líderes do Canadá respiram alívio enquanto a taxa de Trump parou por 30 dias

Um adiamento de 30 dias concedido na segunda -feira pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump De uma tarifa de 25%, ele ameaçou impor bens canadenses, os líderes que respiram um suspiro de alívio cauteloso.

Premier de Quebec François Legault Fiquei satisfeito com as “boas notícias” da pausa na taxa, que estaria localizada nas exportações canadenses para os Estados Unidos na terça -feira. Mas ele reclamou que “a incerteza permanece” e esse é o problema ao lidar com Trump.

“Sempre há a espada pendurada em nossas cabeças”, disse ele, informou a inteligência de negócios para a publicação do BC.

Ao saber do premier apropriado de Ontário Doug Ford Ele disse que cancelou as táticas de retaliação de eliminar o álcool Placa de controle de licor de Ontário (LCBO) Prateleiras. Mas ele alertou que o licor desapareceria e proibiria as empresas americanas para oferecer contratos do governo se Trump promulgasse a ameaça tarifária em 1º de março.

“Se o presidente Trump prosseguir com tarifas, não hesitaremos em eliminar os produtos americanos da LCBO ou proibir as empresas dos EUA de aquisições provinciais”, disse Ford em comunicado na segunda -feira à tarde, informou a CBC.

A Ford também interrompeu o cancelamento de um contrato de lata de US $ 100 milhões (US $ 69 milhões) com Elon AlmizcleStarlink para melhorar os serviços rurais da Internet.

Uma extensão de última hora foi alcançada na taxa de exportação canadense (10% no petróleo) na segunda -feira à tarde, durante um telefonema entre o primeiro -ministro Justin Trudeau E Trump como empresas canadenses esperavam em Tinterhooks.

As tarifas seriam devastadoras para a economia canadense.

Trump alertou que, a menos que o Canadá e o México parem a inundação da droga assassina que cruza com fentanil de suas fronteiras para os Estados Unidos, as tarifas entrariam em vigor. Ele também queria impedir os imigrantes que entraram ilegalmente nos Estados Unidos do México e do Canadá.

Trump conseguiu seu desejo. Durante a conversa telefônica, Trudeau apresentou um plano de fronteira de US $ 1,3 bilhão de latas que inclui helicópteros, a nomeação de um “czar do fentanil” e os olhos “24-7” na fronteira. O México prometeu enviar 10.000 soldados para patrulhar a fronteira do México-ee. Uu.

O primeiro -ministro de Saskatchewan, Scott Moe, ficou satisfeito com a pausa.

“Essa é uma mudança significativa, e acho que é uma mudança positiva, não apenas para cada um de nós como canadenses, mas também para a América do Norte”, disse o programa de poder e política da CBC ao programa de poder e políticas após o adiamento das taxas.