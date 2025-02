Os líderes do Congresso abordam a Suprema Corte para ordenar que o CE publique o Formulário 17C: Plaza no Tribunal para direcionar o órgão de pesquisa a publicar dados de transparência após eleições

Em uma tentativa de manter a transparência no processo eleitoral, os principais líderes do Congresso apresentaram uma petição na Suprema Corte, exigindo que a Comissão Eleitoral Indiana (ECI) aumente a forma 17c para o site imediatamente após isso terminar a pesquisa.

O Formulário 17C contém informações detalhadas sobre o número de votos expressos em uma estação de votação.

O litígio de interesse público (PIL) também solicita uma ordem provisória, pedindo à Suprema Corte que direcione a Agência da Pesquisa Central a transportar o Formulário 17C para as eleições da Assembléia de Delhi 2025 e todas as eleições próximas com efeito imediato.

O PIL foi apresentado em nome do deputado do Congresso de Amethi, Kishori Lal Sharma, e o porta -voz do Congresso Alok Sharma.

A petição estabelece que, para garantir a disponibilidade pública do Formulário 17C, a Comissão Eleitoral deve ir para carregá -la imediatamente em seu site.

De acordo com a súplica, isso melhorará a transparência no processo eleitoral e ajudará a evitar más práticas eleitorais.

O Formulário 17 C refere -se a todos os dados concedidos a agentes votantes no dia das eleições, incluindo o número de eleitores em cada estação de votação, o número de eleitores registrados em uma área, o número de eleitores que não votaram, os nomes dos candidatos e os Votos recebidos por cada um deles e número de votos calculados por um EVM e seus números de identificação.

O formulário é útil toda vez que há um desafio legal para um resultado eleitoral.

O pedido destaca as inconsistências nos dados de participação eleitoral publicados pela Comissão Eleitoral, que foram observados nas eleições da Assembléia e em Lok Sabha.

A petição argumenta que a não -dispensação do Formulário 17C pela Comissão Eleitoral corroe a confiança pública no processo eleitoral e viola a Lei da Lei de Informações (RTI).

Além disso, alega que a Comissão Eleitoral não pôde publicar esses dados cruciais em domínio público ou em qualquer portal do governo no mesmo dia da pesquisa.