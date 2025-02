Os líderes europeus celebrarão uma cúpula de emergência na Ucrânia: 10 desenvolvimentos -chave após o impulso da paz de Donald Trump

Os líderes europeus se reunirão em Paris para uma cúpula de emergência para discutir a guerra em andamento na Ucrânia, em meio às preocupações com o impulso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para as conversas de paz com a Rússia. A reunião, convocada pelo presidente francesa Emmanuel Macron, ocorre após o chamado direto de Trump com o presidente russo Vladimir Putin e planeja negociações lideradas pelos Estados Unidos na Arábia Saudita. Os líderes europeus têm medo de serem marginalizados em conversas e pretendem solidificar sua posição nas aspirações e garantias de segurança da Ucrânia da OTAN.

A reunião de líderes europeus, liderada pelo presidente francês Emmanuel Macron, discutirá a segurança da Ucrânia, membros da OTAN e o papel da Europa no conflito. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou um acordo de minerais americanos, pedindo garantias de segurança mais fortes.

O chamado direto de Trump para Putin eleva as tensões O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perseguiu aliados europeus nesta semana ligando para o presidente russo Vladimir Putin sem a primeira consultoria da OTAN ou da Ucrânia parceiros. Após a conversa, ele anunciou um início imediato de conversas de paz, o que aumenta o medo de que qualquer acordo resultante possa ser muito favorável à Rússia e não proteger os interesses europeus.

O chamado de Trump com o presidente russo Vladimir Putin deu um alarme na Europa, pois ele sugere que Washington pode seguir um acordo de paz na Ucrânia sem uma participação direta na Europa.

Aqui estão os 10 principais desenvolvimentos até agora 1. Para direcionar conversas de paz na Arábia Saudita Altos funcionários do governo Donald Trump estão prontos para iniciar negociações de paz com representantes russos e ucranianos na Arábia Saudita. O representante dos Estados Unidos, Michael McCaul, confirmou que os funcionários do governo de alto nível Trump liderarão as negociações nos próximos dias. A delegação dos EUA incluirá o secretário de Estado Marco Rubio, o consultor de segurança nacional Mike Waltz e o enviado da Casa Branca do Oriente Médio Steve Witkoff.

As conversas surgem em meio a preocupações com a exclusão de aliados europeus e a mudança das prioridades de segurança dos Estados Unidos.

2. Exclusão européia de preocupação de pardal Um importante ponto de disputa é a exclusão potencial dos líderes europeus de negociações. O enviado da Ucrânia de Trump, o general Keith Kellogg, confirmou que a Europa não teria um papel direto nas conversas, afirmando: “Sou de uma escola de realismo. Acho que isso não acontecerá”.

O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, rejeitou fortemente a idéia, dizendo: “Não há como ter discussões sobre a Ucrânia, o futuro da Ucrânia ou da segurança européia sem europeus”.

3. UU O governo Trump indicou uma mudança em sua política externa, pedindo aos membros europeus da OTAN que assumam maior responsabilidade pela segurança regional. As autoridades americanas enfatizaram que a segurança nas fronteiras e combate a China agora são as principais prioridades de Washington.

Além da preocupação européia, o governo Trump enviou recentemente um questionário aos governos europeus, perguntando que segurança garante que eles estavam dispostos a oferecer a Ucrânia. Esse movimento foi visto como uma tentativa de promover a Europa de assumir mais responsabilidade pela defesa da Ucrânia.

4. Os esforços dos Estados Unidos para excluir a Europa As tensões aumentaram após as negociações diretas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente russo Vladimir Putin em um acordo de paz na Ucrânia. O enviado especial de Trump para a Rússia e a Ucrânia, o general Keith Kellogg, declarou que os líderes europeus não seriam incluídos nas negociações, o que leva a preocupações crescentes sobre possíveis concessões à Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, deixou claro que as negociações devem incluir a Europa, afirmando: “A Ucrânia nunca aceitará acordos feitos por trás de nós sem nossa participação”.

5º empurrão diplomático de Macron O presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu a cúpula, com líderes da França, Alemanha, Reino Unido, Polônia, Itália, Espanha e Dinamarca, juntamente com o secretário do general da OTAN, Mark Rutte.

6. O papel de Starmer como mediador O primeiro -ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pretende fechar a lacuna entre a Europa e os Estados Unidos. Ele receberá mensagens importantes da Cúpula de Paris para Washington no final de fevereiro, quando conhece o presidente Trump. Starmer enfatizou que o Reino Unido está comprometido em manter a Aliança Transatlântica, afirmando: “Este é um momento único na geração de nossa segurança nacional, na qual nos comprometemos com a realidade do mundo de hoje e a ameaça que enfrentamos da Rússia.

7. Futuro da Ucrânia OTAN Os líderes europeus devem debater os possíveis membros da Ucrânia na OTAN ou garantias alternativas de segurança em meio às preocupações de que os Estados Unidos não possam apoiar completamente a adesão de Kiev.

8. Zelenskyy pede a criação de ‘forças armadas da Europa’ Zelenskyy propôs a formação de uma força militar européia unificada, citando preocupações sobre a confiabilidade a longo prazo dos compromissos de segurança dos Estados Unidos. Falando na Conferência de Segurança de Munique, Zelenskyy argumentou que a resistência da Ucrânia contra a Rússia estabeleceu a base de um sistema coletivo de defesa européia. Zelenskyy declarou que a Europa deve assumir uma maior responsabilidade por sua segurança, afirmando: “Eu realmente acho que chegou a hora. As forças armadas européias devem ser criadas.

9. US-UKRAINA ROUNDO TIERRA MINERALS Zelensky se recusou a assinar um acordo americano proposto que dá acesso a raros minerais terrestres da Ucrânia. Segundo relatos, a proposta apresentada foi considerada uma prioridade dos interesses econômicos dos EUA.

10. Perspectiva da Casa Branca Um alto funcionário da Casa Branca criticou a posição de Zelensky, chamando -a de “míope”. Os Estados Unidos argumentam que um acordo mineral ajudaria a compensar a ajuda americana passada e futura à Ucrânia, promovendo laços econômicos de longo prazo. O porta -voz do Conselho de Segurança Nacional, Brian Hughes, declarou: “Os laços econômicos vinculativos com os Estados Unidos serão a melhor garantia contra a agressão futura e uma parte integrante da paz duradoura”

Kiev está preparando um contra -Fferto para o acordo mineral americano, enfatizando garantias de segurança e garantindo a soberania da Ucrânia em seus recursos.

10. Movimentos diplomáticos de futuros Após a cúpula de Paris, é esperado outra reunião européia, incluindo o presidente Zelensky, para ocorrer após a visita de Starmer em Washington. Enquanto isso, as autoridades americanas e russas realizarão conversas na Arábia Saudita em preparação para uma reunião inicial de Trump-Poutin.

