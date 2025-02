Na noite de 17 de fevereiro, todos os líderes europeus mais importantes se reuniram nos Champs Elysees em Paris para discutir a crise onde estava a Europa.

Os Estados Unidos iniciaram negociações diretas com a Rússia no final da guerra russa de Ikraini, e eles não desafiaram a Europa desafiadoramente neles. O ministro da Defesa dos EUA, Pit Hegset, antes das negociações, disse que o retorno da Ucrânia era às fronteiras até 2014 e que ingressar na OTAN não é realista e que os Estados Unidos não pretendem enviar suas forças de paz na Ucrânia. Em uma conferência de segurança em Munique em 15 de fevereiro, US v

Os políticos europeus estão tentando se recuperar após o discurso de Jaya Di Wence em Munique. Seu discurso já é considerado “ponto de virada” nas relações da Europa e nos EUA Eles dizem isso sobre ela

Durante todos os anos, as críticas de longa data do presidente dos EUA, Donald Trump contra aliadas européias, foram precedidas. Ele disse que eles estavam gastando muito pouco na defesa, contando com o “guarda -chuva” americano. E, ao mesmo tempo, eles exigem que sejam considerados ao resolver as questões políticas militares mais importantes no continente que receberam a guerra da Ikrain russa.

E a crise entrou na fase aguda. O presidente francês Emmanuel Macron correu para reunir seus colegas para entender como lidar com ele.

Mas a unidade da Europa falhou. O primeiro -ministro italiano George Melony estava atrasado por uma hora e mesmo antes da reunião Estou claramente claro queFica sem entusiasmo. O chanceler alemão Olaf Sholts deixou a reunião até o fim: ele tem eleições em menos de uma semana, e a campanha eleitoral para ele é obviamente uma prioridade.

O primeiro -ministro britânico Cyrus defendeu voluntariamente a importância da Europa antes de Trump durante sua próxima visita de Washington, mas isso não causou entusiasmo. No final, o Reino Unido deixou a própria União Europeia, então as alegações de Starmer sobre a liderança européia parecem ambíguas.

Macron também dificilmente pode reivindicar esse papel, dada sua posição extremamente pungente na própria França. No verão de 2024, apenas com a ajuda de manipulações políticas, ele conseguiu impedir que as leis da autoridade das autoridades e, em dezembro, pela primeira vez após 60 anos, o Parlamento rejeitou o governo que ele havia nomeado.

Os Estados Unidos e a Rússia iniciaram negociações no fim da guerra na Ucrânia. Eles não convidaram a Ucrânia para a Ucrânia. Europa e

Starmer anunciou em 16 de fevereiro que estava pronto para enviar forças de manutenção da paz britânicas na Ucrânia. Em Paris sobre o mesmo Eles disseram Macron e o primeiro -ministro da Suécia Ulf Kristesson. Mas Scholz é reto disseQue tais conversas – “completamente prematuras” e “extremamente inapropriadas” – estão irritadas. E primeiro -ministro polonês Donald Tusk Ele enfatizouIsso, embora insista no apoio total da Ucrânia, não enviará soldados poloneses para lá como forças de paz ou em nenhum outro.

O chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Lyayen, em uma conferência em Munique Oferecido Como uma medida extraordinária, um fraco limite estrito de déficit orçamentário e dívida soberana adotada na União Europeia. Isso permitirá que os países europeus um aumento significativo nos custos de defesa. Trump por muito tempo exigiu que eles – mas não tenham pressa, dando prioridade aos custos sociais.

Em Paris, Scholz e outros líderes apoiaram a proposta de von der Layena. A Europa decidiu se armar.

A fenda entre a Europa e os EUA é o conhecimento dos sonhos de Vladimir Putin, que ele e seus associados falaram repetidamente no texto quase direto. Em janeiro de 2022, um mês antes do início da invasão completa da Ucrânia, o secretário de imprensa do presidente russo Dmitry Peskov disse: “Anglo-scsons (obviamente, os americanos pensaram) bastante tensão no continente europeu. Aqui nós, europeus, temos Algo para pensar quando, por exemplo, um país além do nosso continente, evita a tensão em nossa casa.

Diretor do Departamento de Planejamento Estrangeiro do Ministério das Relações Exteriores da Rússia Alexei Drobinin nos artigos de software 2022 E 2023 Ele escreveu que a Rússia adere à “abordagem da civilização”-e ao mesmo tempo enfatizou o Ocidente único, dividindo-o em “civilização continental-européia” e “EUA e a esfera anglo-saxônica”. Em seguida, pode parecer fantasias: os EUA e a Europa estão unidos para apoiar a Ucrânia e o conflito da Rússia, as sanções unidas juntas e Putin é unanimemente isolado. Agora tudo parece completamente diferente. E a cúpula em Paris mostrou que a “civilização continental-européia”, se realmente existe, é dividida e confusa.