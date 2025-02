Os locais de lançamento do metroram de Chelyabinsk foram reforçados por postes de cinco andares altos

“À medida que o poço da fundação a cada três metros se aprofunda, os especialistas são presos às suas paredes de dentro com a ajuda de um sistema de espaçadores especialmente projetado para este projeto”, explicou o ministério. – Todo o trabalho está em andamento sob rigoroso supervisão de marcas e especialistas de RossstroyControl.

Dado que os túneis de colocar neste ponto são projetados a uma profundidade de 11 metros, as paredes do poço são armazenadas altas por postes com um edifício com cinco funções.

Uma plataforma de lançamento semelhante aparecerá em breve na extrema ponta norte da rota Metrotramva – no cruzamento da Kosarev Street e da Victory Avenue. Em ambas as fundações, as bandejas de concreto armado monolítico serão colocadas para a instalação de complexos de tunelamento com um diâmetro de seis metros, que começa a se mover: do sul para a estação “Revolution Square”, da estação norte – para a estação norte “Centro de Comércio”. Dois complexos são lançados de cada lado, para que os túneis sejam colocados para tráfego em ambas as direções.

Segundo o projeto, o trabalho geral da filial de metroram do norte-yug deve ser concluído em 2026 para abrir o tráfego em 2027 após o comissionamento. Mas se os construtores se encaixam nesses termos, eles ainda não foram relatados no Ministério dos Transportes.

Lembrete: O projeto da primeira fase da linha Metrotramway com um comprimento de mais de nove quilômetros inclui a criação de duas estações subterrâneas (“Revolution Square” e “Trade Center”) e três pontos de parada de terra (“Ovchinnikov Street”, “Kosareva Rua “,” rua Kaslinskaya “). Segundo especialistas, a linha levará 15 % do tráfego de passageiros do noroeste de Chelyabinsk para os distritos centrais e Leninsky. Para ir de uma borda da cidade para a outra, será muito mais confortável e mais rápido: a parte subterrânea deve reduzir o tempo de viagem em pelo menos 15 a 20 minutos.

Como já foi relatado pelo RG, as autoridades esperam um total de 72,9 bilhões de rublos (fundos do empréstimo regional do orçamento do tesouro e da infraestrutura) para emitir a implementação de um projeto ambicioso.

Enquanto isso

A contratada geral da construção, a Metropolitan Company Moudproekt-3, anunciou recentemente a busca de um contratado por colocar túneis na filial norte-sul–as informações relevantes apareceram no site para compras públicas. Os custos de trabalho são estimados em 8.828 bilhões de rublos.