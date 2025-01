Os magistrados não têm mais a permissão da Itália: é por isso que a festa de Toga acabou agora

Daniele Capezzone 27 de janeiro de 2025

Em pouco mais de vinte horas, o judiciário correspondente, além de contestar o método e o conteúdo da reforma judicial, além de fazer tumultos e cenas nas escadas dos tribunais, além de ameaçar com greves com um claro político político Toque, a ação do governo no caso do general Almasri da Líbia também começou a investigar. Uma alocação especial e completamente inaceitável das funções exclusivas do poder legislativo, por um lado, e do poder executivo, por outro, à jurisdição da ordem judicial.

Se estivéssemos em um país com um maior senso de instituições e direito, seria hora de lembrar os magistrados do princípio fundamental da separação de poderes, que eles mesmos – talvez até percebam – tente minar e sobrecarregar. Não cabe às vestes realizar cargos do governo. E acima de tudo, não cabe a eles escrever ou mesmo corrigir as leis: essa é de responsabilidade do Parlamento.

Se um magistrado quer ser legislador, a maneira mais importante é: demissão de sua posição atual, candidatura a eleições políticas, eleições, apresentação de propostas legislativas na Câmara dos Deputados e no Senado. Sem atalhos.

É hora de pôr um fim a essa anomalia italiana, segundo a qual, com base na idéia de que o magistrado está “em luta”, ele pode pagar uma margem de manobra quase ilimitada, onde pode penetrar poderes e poderes que não lhe pertencem.

Embora tenha havido uma discussão por dias sobre a resistência do ANM contra a hipótese da separação de carreiras, o escritor acredita que não é seu trabalho dizer sim ou não. Simplesmente não é seu trabalho escrever as leis. Eles podem ter uma opinião? Claro, como todo cidadão. Eles podem expressá -lo? Sim, mas com auto -controle e auto -controle que são necessários daqueles que usam um vestido.

Para começar, os magistrados não devem alertar aqueles que os criticam – e certamente não preventivos -: estamos falando de autoridades estaduais que já têm o enorme poder de limitar a liberdade dos outros e que precisam manter uma abstinência expressiva especial. , onde permanecemos estritamente fora de controvérsias políticas.

Em segundo lugar, os magistrados não devem confiar nos cidadãos ou em uma espécie de relacionamento direto com as pessoas, que, entre outras coisas, o que acontece em outros sistemas – não os escolheu.

Em terceiro lugar, os magistrados não são permitidos – por meio de uma associação privada como o ANM – para continuar a considerar como gerentes e quase ‘proprietários’ de um órgão constitucional como o CSM. Desse ponto de vista, é até redução – para a garantia – criticar as correntes, que seriam muito menos eficazes em sua ação duvidosa se não tivessem leito do rio, ou melhor, um castelo reforçado, seu próprio ‘governo’. Como o ANM.

Sejamos claros: ninguém nega os magistrados o direito de ter seu próprio sindicato. Eles podem obtê -lo com base no artigo 39 da Constituição. Mas uma associação privada não pode ser permitida um instituto como o CSM em hegemonizar e fazer uma contra -força para o governo e o parlamento.

Não faz sentido contornar isso. Tivemos trinta anos em que o judiciário correspondente operava objetivamente de tal maneira que derrubou os governos, perfilou -se contra os primeiros -ministros, perfilados como um anormal e insultuoso ‘Terceira Câmara’, que com os órgãos executivos e legislativos competem por a tarefa de fazer leis e determinar a política da justiça.

Aqui está a anomalia. Isso reside a patologia do uso político da justiça. Aqui está a quebra constitucional sensacional e radical, de modo que os magistrados, além da entrada do território que seria exclusivo dos outros dois poderes, também têm o poder e os instrumentos para mantê -los sob controle, entre torneiras telefônicas, uso e uso e abuso de detenção preventiva. , investigações com julgamento precoce e imediato da “mídia”. A fraqueza e, às vezes, a covardia da política fazem o resto há anos, transferindo as chaves para a nossa democracia para os oficiais estaduais que conquistaram uma competição, sem qualquer mandato folclórico e com uma distorção objetiva da fisiologia constitucional.

Mas hoje – é disso que se trata – há notícias sensacionais. Embora esses ataques tenham sido infelizmente caracterizados por anos em certa medida (primeiro muito alto, simplesmente alto) de consenso entre a população, a situação agora é revertida. Um número muito grande de cidadãos entendeu perfeitamente a anomalia relacionada à natureza política das ações e palavras do judiciário correspondente. E esse consenso desapareceu. Moral: a pausa institucional continuará a existir, mas não há mais o ‘patch’ ou a justificativa representada pelo favor do povo. A notícia é que o Partido dos Magistrados é uma minoria no país. Eles podem gritar e ameaçar o quanto quiserem: mas em termos institucionais estão errados e também devem lidar com o fato de que a maioria dos cidadãos está do outro lado. Depois de mais de trinta anos, o partido de Toga está realmente se aproximando do seu fim.