Cientistas da Universidade Estadual de Adyghe (AGU) primeiro realizaram uma análise genética de um mamute encontrado na costa do reservatório de Krasnodar, perto da vila de Necherresia, e descobriram seu relacionamento com os mamutes de Yakut. Eles chegaram à conclusão de que os animais do norte se mudaram para o sul da Rússia moderna, informados no serviço de imprensa Agu.

Segundo a Universidade, o DNA de mamutes de Yakoutia e Nechersia coincidiu com 76,24%. A capacidade de explorar os restos mortais de gigantesca Adyghe apareceu devido à melhoria do equipamento no laboratório imunogenético. A universidade foi adquirida por um Sevener da segunda geração, que determina automaticamente a sequência de nucleotídeos no DNA.

Para aumentar a precisão do estudo, os cientistas usaram o método inovador de descontaminação de ossos fósseis, o que permite eliminar microorganismos e DNA estrangeiro da superfície dos restos mortais, o que melhora consideravelmente dados de qualidade. Essas medidas foram extremamente importantes devido às difíceis condições climáticas que complicaram a análise genética dos restos de mamutes no sul da Rússia moderna, porque os mamutes mais bem preservados nas regiões do norte foram geralmente estudados.

A Universidade pretende continuar a pesquisa para determinar a idade biológica e a disseminação da antiga criatura encontrada em Adygea. Eles também planejam comparar seu DNA com amostras de outros mamutes, o que ajudará a entender os caminhos de migração dos animais antigos, para determinar as espécies de gigantesca não obanvan e identificar suas características genéticas.

Os restos do mamute encontrados em Adygea em 1997. Durante as escavações, foram encontrados 50 objetos – 60% dos ossos de animais. Os arqueólogos determinaram sua idade biológica nas crianças de 50 a 55 anos. Ele tinha um homem de 3,2 metros de altura, cujos representantes moravam na República há mais de 20.000 anos.

