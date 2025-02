Os maquiadores me pediram para isso – há cada aparência de beleza da NYFW que você salvará

Como diretor de beleza, fevereiro é, sem dúvida, meu mês mais movimentado do ano. Passo o que parece ser cada minuto de despertar que flutuava entre os tapetes vermelhos e os trilhos. Quando não saí, estou ligado ao meu laptop analisando todas as maiores tendências de beleza da próxima temporada. E agora que o mês da moda está em andamento (com o final da semana de moda de Nova York no final dos últimos dias), eu faço bastante para desfile.

Uso todas as informações que absorvo especialistas durante o mês da moda como um meio de informar minhas previsões de tendência para a próxima temporada. No entanto, diferentemente dos montes da tendência de maquiagem, tendência capilar e inspiração para a tendência das unhas das quais fomos inundados em redes sociais, a aparência de beleza da trilha da faixa não foi, historicamente, revelada particularmente portátil.

Mas, nas duas últimas temporadas, notei uma mudança no ar. Vários fabricantes de make -up de renomados e cabeleireiros mundiais com quem trabalho dia após dia mencionaram que encontraram sua melhor inspiração e que as idéias vêm da pista. Em uma conversa, um maquiador (que vou salvar o nome) me repreendeu por negligenciar a aparência da faixa de beleza. “Por que você não faz essas galerias de beleza do mês da moda como você fez?! Quero ver todos os melhores looks em um lugar- como a inspiração final para a temporada”, ela gritou animada em um estúdio.

E um olhar para o outono / inverno 2025 Looks que já atingiram as encostas em Nova York Este mês de moda prova que ela está certa – beleza da pista tem tornar -se mais portátil. De fato, a aparência da beleza é tão boa que meu arquivo gravado transborda. Então, aqui está: a melhor e mais bonita semana de etono da moda / inverno 2025 looks que você economizará para inspiração.

NOVA IORQUE

Christopher John Rogers: Shag

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Christopher John Rogers)

Um corte de corte de cabelo de franja é uma atmosfera importante de 2025, e este no Christopher John Rogers tem um olhar super extenso e vivido, sentado na frente e no centro do meu quadro de tendências de cabelo.

Ulla Johnson: forro sutil da declaração

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Ulla Johnson)

É ao longo do tempo da transferência aos olhos da declaração que significa grande e ousada, esta asa sutil em um rosto fresco é deliciosamente bonito. Ah, e é a maquiagem perfeita para os olhos encapuzados.

Prabal Gurung: pele rosa

(Crédito da imagem: Lançamento Spotrics Spotlight; Prabal Gurung)

Ok, eu admito que a pele rosa nunca é não Em, mas eu realmente gosto da maneira como esse brilho é bem revestido, em vez de estrategicamente limitado apenas a pontos altos.

Tory Burch: sombra cinza

(Crédito da imagem: Spotmetics Spotlight; Tory Burch)

À medida que você rola ainda mais nesta lista, você verá que os tons cinza e prata fazem um grande retorno, e minha garota de coração nos anos Noundts está encantada. Esta sutil lavagem de sombras cinzentas em Tory Burch é maravilhosamente discreta.

Lapointe: caudas de cavalo endireitadas

(Crédito da imagem: SpotMetics Spotlight; Lapoointe)

Os últimos anos foram sobre o pão suave, mas o mês da moda prova que 2025 deve ser o ano do rabo de cavalo suave. Você vai querer um grande alisador de cabelo e um gel forte para ele.

Michael Kors: ondas volumosas

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Michael Kors)

Esqueça as ondas de sereias e loops covardes perfeitamente brilhantes, são essas ondas macias, macias e texturizadas que recebem meu voto no ano.

Tia Adeola: forro

(Crédito da imagem: LankMetrics Spotlight; Tia Adeola)

Gostamos de ver um pouco de glamour portátil, e esse olho gelado com um filme executado com precisão prova que o revestimento alado está longe de ser datado.

Melke: olhos azuis

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Melke)

As sombras azuis são, sem dúvida, uma das tendências de beleza da primavera mais dominantes para 2025, mas esse olhar para Melke prova que não está indo antes do final do ano.

Sandy Liang: sem rímel

(Crédito da imagem: LankMetrics Spotlight; Sandy Liang)

A tendência sem rímel está lá para ficar, e eu não poderia estar mais encantado. Essa maquiagem colorida em Sandy Liang prova o quão chique de geminação de uma aparência completa com um cílio nua pode ser.

Treinador: cabelo escondido

(Crédito da imagem: LankMetrics Spotlight; Coach)

Na minha opinião, há um pouco mais frio do que uma aparência de cabelo escondido. No treinador, o cabelo estava escondido nos colares e óculos de sol, e eu tomo anotações.

Carolina Herrera: lábios suaves borrados

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Carolina Herrera)

A tendência de fazer -Up of Soft Blurred está distante nas últimas semanas, e está pronta para as principais coisas, mais tempo, esse olhar para Carolina Herrera prova isso.

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Collina Strada)

Em um mar de tendências de maquiagem minimalistas, deixe esses detalhes em metal inspirá -lo.

Thom Browne: Declaração entre os cílios

(Crédito da imagem: LankMetrics Spotlight; Thom Browne)

Embora tenha havido um monte de looks portáteis de beleza nas faixas da semana de moda de Nova York, isso requer adaptação. Pessoalmente, sou obcecado com os cílios vistos em Thom Browne, mas para a vida cotidiana, tomo -os como um sinal de que os cílios e os olhos defumados estão de volta.

Brandon Maxwell: pele de inverno

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Brandon Maxwell)

Aparentemente, a pele nua é sempre uma aparência importante, mas a atmosfera geral de Brandon Maxwell nesta temporada foi menos um brilho total e mais em uma pele esclarecida e acabada de cetim para o inverno.

Simkhai: Blonnée Cheeks

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Simkhai)

Uma variedade de blonzers (que são produtos híbridos de blush-bronzer) atingiu o mercado nos últimos meses, e esse olhar vermelho para Simkhai mostra o quão grande pode ser o resultado final.

Laquan Smith: sobrancelhas fortes

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Laquan Smith)

As sobrancelhas completas e os cílios completos correram a partida em Laquan Smith, sugerindo que o glamour completo poderia estar de volta às cartas na segunda metade de 2025.

Bibhu Mohapatra: tons reais

(Crédito da imagem: LankMetrics Spotlight; Bibhu Mohapatra)

A combinação de ouro metálico e rico e ricos e vermelhos no meu cérebro cheio de maquiagem em potencial para experimentar.

ALTUZARRA: Olhos defumados

(Crédito da imagem: LankMetrics Spotlight; Altuzarra)

A fumaça é voltar. Retorne os paletes de sombra, porque desta vez o olho defumado tem tons metálicos prateados tecidos em todos os lugares. (Já existe um tema se desenvolvendo aqui.)

Calvin Klein: Bob voltou

(Crédito da imagem: LaunchMetrics Spotlight; Calvin Klein)

Se o retorno de Kendall em Calvin Klein não prova que esse estilo é a tendência de Bob mais elegante do ano, não sei o que está fazendo.

Seu kit de beleza de outono / inverno NYFW 2025

Babyliss Ondas profundas vacilam Essa ferramenta prática é a maneira mais fácil de fazer essas grandes ondas de vida.

Charlotte Tilbury Paleta de luxo na garota de rock Você não precisa que eu lhe diga novamente – a sombra de prata e cinza está pronta para um momento importante. Esta paleta de sombras contém incontáveis ​​looks em potencial em apenas quatro tons.

Para esses looks suavizados e suaves, Esse é o produto capilar. É tão bom, de fato, que Hailey Bieber me disse pessoalmente que era filho.

Victoria Beckham Beauty Forro de cetim kajal

Tatcha O creme para a pele rosada Essa coisa é essencialmente uma pele de inverno saudável e brilhante em uma jarra.

Bareminerals Ocular resgate de vida Blonzer Lembra -se desse visual Blonné que discutimos anteriormente? Este produto ajudará você a chegar lá.