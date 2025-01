Os médicos dizem que o ator estava encharcado de sangue

Notícias de Saif Ali Khan: Niraj Uttamani, COO do Hospital Lilavati que tratou Saif Ali Khan de múltiplas facadas, disse que o ator estava encharcado de sangue quando entrou no hospital. Saif Ali Khan foi levado às pressas para o Hospital Lilavati em um autoriquixá depois de ser atacado por um intruso em sua residência em Mumbai na madrugada de quinta-feira, 16 de janeiro.

Os médicos revelaram que Saif Ali Khan foi internado no hospital com ferimentos múltiplos. Durante a cirurgia, um fragmento de faca de 2,5 polegadas alojado em sua coluna foi removido. Eles notaram que se a faca tivesse penetrado apenas 2 mm mais fundo, poderia ter causado um ferimento grave. Saif Ali Khan Notícias Atualizações AO VIVO

“Saif Ali Khan tinha três ferimentos, dois na mão e um no lado direito do pescoço. E a maior parte estava nas costas, que ficava na coluna, a coluna torácica que chamamos de coluna torácica. ficou alojado no interior, que foi muito profundo, tocando a dura-máter e a medula espinhal, mas não danificou a medula espinhal”, disse o Dr. Nitin Dange.