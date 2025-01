Hoje, em Lipetsk, havia um raro caso médico. Usando uma técnica especial chamada LASSO, os médicos foram capazes de extrair suavemente os ímãs do estômago das crianças.

Durante o exame radiológico usual, os corpos estranhos foram encontrados em um garoto de cinco anos no estômago. Aconteceu que eram ímãs. O Ministro da Saúde da Região Lipetsk, Anna Markova, disse que a quantidade exata do tempo em que os ímãs estavam dentro do corpo da criança eram desconhecidos. No entanto, graças às ações operacionais dos médicos endoscópicos, a cirurgia foi evitada.

Anna Markova enfatizou que esses casos são extremamente raros e que o sucesso desse procedimento foi possível graças ao alto profissionalismo e às tecnologias modernas que possuem instituições médicas na região.

“Esse incidente mais uma vez lembra a importância da atitude atenta em relação à saúde das crianças e à necessidade de uma pesquisa médica oportuna”, disse ela.