Os membros da equipe de patinação artística americana entre as vítimas do acidente de avião de Washington | Notícias do mundo

WASHINGTON: Vários membros da equipe de patinação artística dos EUA estavam a bordo do vôo infeliz de Wictha para Washington, que caiu pelo rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional de Reagan, na noite de quarta -feira, segundo um atleta.

Uma colisão devastadora no ar na quarta -feira ganhou pelo menos 18 vidas na medida em que as equipes de resgate continuam buscando sobreviventes. O acidente envolveu o 5342 Flight of American Airlines e um helicóptero militar de Black Hawk.

O skatista da equipe dos EUA.

“Enquanto mantemos todos a bordo em nossos pensamentos, continuaremos esperando que as informações oficiais sejam divulgadas”, acrescentou.

Os skatistas faziam parte da equipe de desenvolvimento nacional, um programa de treinamento para os melhores skatistas de figuras de jovens. Muitos concorrentes permaneceram no Kansas para participar do campo de desenvolvimento nacional após o campeonato figurativo de patinação dos Estados Unidos, que ocorreu em Wichita de 20 a 26 de janeiro.

Alguns atletas ficaram até 28 de janeiro para o programa de treinamento avançado.

A dançarina da equipe dos EUA.

A Agência de Notícias do Estado da Rússia relatou que o casal de habilidades figurativas Yevenia, Shishkova e Vadim Naumov, também estavam a bordo do infeliz voo.

Seu filho de 23 anos, Maxim Naumov, um patinador figurativo para a equipe dos EUA. No entanto, não está claro se ele também estava viajando com seus pais no voo.

A colisão ocorreu por volta das 21h, horário local na quarta -feira, quando o avião regional de passageiros se aproximou do aeroporto para pousar.

O avião tinha 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo. Eles não encontraram sobreviventes até agora.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos confirmou que um bombardeiro regional CRJ700 PSA Airlines Bombardier, que funciona como o voo 5342 para a American Airlines, caiu no ar com um helicóptero Black Sikorsky H-60 ​​enquanto se aproximava enquanto se aproximava da faixa 33. O Conselho Nacional de Segurança de Transporte liderará a investigação na causa do acidente.

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que o Pentágono e o Exército haviam lançado uma investigação imediata. Chamando o incidente “absolutamente trágico”, disseram condolências e disseram que os esforços de busca e salvamento estavam em andamento.

Os equipamentos de resposta a emergências, incluindo o Departamento de Polícia Metropolitana e o Departamento de Serviços Médicos de Incêndios e Emergências do Distrito de Columbia, rapidamente implantaram no local do acidente. Os navios de resgate continuam a examinar o rio Potomac quanto a possíveis sobreviventes.

O Aeroporto Nacional de Reagan confirmou em X que todos os tiros e aterrissam foram presos enquanto o pessoal de emergência respondeu ao incidente. O terminal permaneceu aberto e as autoridades prometeram mais atualizações.

As autoridades pediram ao público que fique longe da área para permitir que equipamentos de emergência cumpram suas funções. Várias agências estão trabalhando juntas para administrar a crise e prestar assistência às pessoas afetadas. A pesquisa continua e mais detalhes são esperados.