Os migrantes começaram a relatar que foram adicionados incorretamente ao registro de pessoas controladas, que lançaram as autoridades russas em 5 de fevereiro, disse ao ativista dos direitos humanos Valentin Chupik.

Para dois dias incompletos de trabalho, o Registro Ativista de Direitos Humanos se voltou para 31 pessoas, 13 das quais eram do Kirgistão, oito – do Tajiquistão, sete do Uzbequistão, além de um da Armênia, Azerbaijão e Turquemenistão. Todos eles afirmam que estavam irracionalmente envolvidos no registro. Ao mesmo tempo, os três migrantes que se voltaram para Chupik receberam uma permissão de residência na Rússia, outras licenças para uma residência temporária.

A maioria dos estrangeiros (17 pessoas) aprendeu que foram trazidas para o registro dos bancos. Quatro policiais disseram que, após a custódia, mais quatro guardas de fronteira não permitiram, um depois que eles entraram no registro que dispararam do trabalho.

Segundo Chupik, os ativistas de direitos humanos entrevistaram cada uma das queixas e, na maioria dos casos, não encontraram o básico para o envolvimento no registro. Somente em quatro casos, a entrada de listas pode explicar a disponibilidade da base para proibir a ingestão, observou ela. Mas em nenhum desses casos, os migrantes não receberam notificações de proibição.

“Devido ao fato de que qualquer pessoa está inscrita no registro, aconselho todos os migrantes a retirar urgentemente dinheiro de todas as contas bancárias e enviar para casa, deixando apenas o mínimo”, disse Chupik.

O fato de os cidadãos estrangeiros, depois de lançar um registro, começaram a reclamar massivamente para incorretamente nas listas de pessoas controladas e suas contas bancárias também foram bloqueadas Relatado Plus Plus residente. Aproximadamente o mesmo Ele escreveu Perto das forças de segurança do telegrama dos canais “base”.

O ativista dos direitos humanos de Alexander Kim disse à agência que, após o lançamento do Registro, o número de reclamações com rejeição de serviços públicos, especialmente no registro do registro de migração.

As autoridades russas após a prefeitura do açafrão em março de 2024 começaram a cortar ativamente a política de migração. Entre outras coisas, em um casamento simplificado, eles limitaram o recebimento de uma licença de residência russa, aprovaram um novo regime de expulsão e proibiram adotar migrantes para escolas sem conhecimento do idioma russo.

De 5 de fevereiro na Rússia Merecido Registro de pessoas controladas. Lá, as autoridades russas trouxeram cidadãos estrangeiros que estavam ilegalmente no país. Depois de entrar no registro, ele ficará radicalmente surpreso com os direitos.

