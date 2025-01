Os moradores arrecadaram dinheiro para "Cidade teatral"

Outros moradores arrecadaram dinheiro para a casa por meio de uma plataforma de crowdfunding. O projeto é único não só na região de Kaliningrado, mas em todo o país. Os dirigentes do “Teatro da Cidade” encenam apresentações no meio das ruas da vila, e os atores são, afinal, moradores locais. Tudo começou com pequenas apresentações de rua, mas agora os ingressos devem ser adquiridos com antecedência.

Apresentações são realizadas nas ruas da vila

“Pensamos pela primeira vez em criar um ‘Teatro da Cidade’ em 2020, quando a maioria das rotas turísticas estavam indisponíveis devido à pandemia do coronavírus. Então, minha professora de oratória e diretora de teatro Alla Tatarikova-Karpenko e eu chegamos à vila de Zheleznodorozhny à primeira vista!”, disse a chefe da comunidade “Teatro da Cidade”, Natalya Kazakova.

Não havia infraestrutura turística aqui naquela época, então os próprios organizadores desenvolveram o projeto. A primeira performance ‘The Living City’ foi apresentada em julho de 2023. O grupo de vinte pessoas incluía alunos, aposentados, funcionários de escolas e bibliotecas e simplesmente moradores preocupados. Eles foram treinados em habilidades teatrais durante quatro meses. O resultado são sete apresentações gratuitas para moradores da vila, 18 apresentações pagas para turistas e muitas críticas entusiasmadas.

Porém, o projeto carecia de sede. A Câmara Municipal alocou um edifício para residência teatral no centro da vila, mas foram necessárias grandes reparações. Eles não conseguiriam fazer isso sozinhos, então lançaram uma campanha de arrecadação de fundos em uma plataforma de crowdfunding. Em quatro meses arrecadamos mais de 320 mil rublos. Isso foi o suficiente para iniciar a reforma. Todo o trabalho foi concluído pouco antes do ano novo, 31 de dezembro.