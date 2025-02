Os moradores de Calcutá estão comemorando uma oferta pela vitória da Índia na festa do Troféu dos Campeões da ICC contra o Paquistão em Dubai. A cerimônia, dirigida por um pujari, pretende ajudar a Índia a vencer e garantir um lugar nas semifinais. O fiel chamado Maa Kali e Maa Tara, procurando uma repetição dos sucessos do passado do críquete da Índia.