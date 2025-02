Os moradores de Murmansk pagaram mais de 200.000 rublos por redesenho

Os moradores de Murmansk pagaram 229.100 rublos por redesenho e serviço doméstico.

De acordo com o grupo oficial do Ministério da Habitação do Estado e a supervisão da construção da região de Murmansk, os proprietários de apartamentos da casa n ° 9 na rua Skalnaya, no centro regional, com perguntas sobre a indexação de manutenção prematura e reparo da casa transformada em direção a eles.

A pedido do Mingosilkannadzor, a empresa de administração fez um recálculo no valor de 229.100 rublos para toda a casa.

Antes, MK em Murmansk escreveu que o escritório do promotor de Monchegorsk revelou violações durante a revisão.