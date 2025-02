Os moradores de Tambov aprenderam a desenhar uma natureza morta

Na biblioteca da cidade central. NK A cidade de Krupskaya de Tambov em fevereiro começou com a próxima lição de uma classe mestre intitulada “Todo mundo pode travar”, durante o qual seus participantes, com um professor da escola de arte para crianças n ° 2 aplicadas e decorativas. Vd Polenova Oleg Deviza estudou as características da imagem de uma natureza morta.

Os participantes da classe mestre foram informados de como retratar as sombras da fruta. Foi uma tarefa difícil, que todos conseguiram. Com a ajuda de um professor, todos os amantes dos belos conseguiram criar sua própria obra -prima e obter uma acusação positiva.