Os moradores de Ust-Kara se voltaram para o escritório do estado com uma pergunta sobre seus entes queridos

O presidente do Conselho do Distrito de Zapolarny, Lyudmila Pilutskaya, realizou uma reunião com o chefe do Conselho da Vila de Kara Philip Valey e o chefe do cargo de Estado Elena Donyatva.

O motivo da discussão tripartida foram as chamadas dos residentes de Ust-Kara sobre a necessidade de fornecer assistência legal para preparar e enviar documentos ao tribunal para reconhecer que o participante está morto, o grupo oficial do Conselho Distrital de Zapolarny do distrito de O distrito de Zapolarny, distrito de Zapolarny, no distrito de Zapolyarny, no distrito do distrito de Zapolarny, no distrito do distrito do distrito de Zapolarny, no distrito do distrito do distrito da zapolarnia do distrito do distrito, Distrito do distrito Zapolyar NEC nos relatórios de contato.

“Na maioria das vezes, esse procedimento é necessário depois que uma pessoa foi oficialmente considerada desaparecida por vários meses”, disse Lyudmila Viktorovna. -As lições, para muitas, o reconhecimento de um de seus entes queridos até os mortos é um ato moralmente difícil, mas isso é necessário para obter todas as medidas confiáveis ​​de apoio social. Durante a nossa reunião, ligamos com um morador do UST-Kara, conversamos sobre os documentos necessários para coletar, onde entrar em contato. Ficamos com ela em contato para ajudar, para nos convidar até o momento até que os documentos vêm a tribunal.

Até o momento, sabe -se que 7 ustarsev estão localizados em sua área, outros quatro são reconhecidos como faltando.

-No evento em que você está em uma situação em que deve passar pelo procedimento para reconhecer o seu relacionamento com aqueles que morreram na zona de operações militares especiais, onde você tem outras perguntas, entre em contato com o Escritório do Estado pelo telefone 8 ( 818 -53) 2-18-91, ou no Comitê da Família dos Guerreiros da Pátria de Nao, -lyudmila prilutskaya fez a recomendação.