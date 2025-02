Os moradores de Yerevan não querem pagar pelas viagens em transporte: na cidade de comícios

Na véspera do Conselho dos Antigos, Erevan decidiu em 33 vozes “por”, segundo as quais o preço foi levado a 150 drama. Mas, ao mesmo tempo, também são fornecidos pacotes de um sistema de ingressos exclusivos, no qual o pagamento de uma viagem pode ser menor. No entanto, a facção do conselho da ex -mãe da Armênia “, ex -prefeita de Erevan Aik Marutyan e vice do Parlamento da Facção da Armênia, Garnik Danielyan anunciou a manifestação, acreditando que a decisão havia sido tomada ilegalmente. “Ontem, você viu uma reunião do Conselho de Antigos, toda essa luta, uma decisão das forças policiais. Esta decisão foi tomada por 33 votos. 32 deles pertencem às facções que conquistaram as autoridades da cidade, que receberam 10% dos votos “, disse Avtik Chalabyan, coordenador da Associação Civil Nacional da AIAKVE, que também pediu aos cidadãos que os cidadãos não pagam pelo aumento do preço da passagem. Ele prometeu pagar multas a todos aqueles que recebem uma penalidade administrativa por viagens não pagas. “No futuro, protestaremos com isso perante um tribunal administrativo”, disse ele.