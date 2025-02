Os movimentos tarifários comerciais de Donald Trump provocam uma reação violenta do Canadá, México e China

A decisão do presidente Donald Trump de impor novas tarifas às importações do Canadá, México e China causou fortes reações de parceiros de negócios dos EUA, já que o Canadá e o México descrevem possíveis contramedidas e o aviso de represália da China.

As tarifas, que entram em vigor no sábado (1º de fevereiro), incluem um imposto de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas e uma tarifa de 10% em produtos chineses. Trump justificou a medida como uma medida para interromper a imigração ilegal, contrabando de fentanil e impulsionar a fabricação dos Estados Unidos, mas os parceiros comerciais argumentam que a medida danificará empresas e consumidores de ambos os lados.

Os relatórios indicam que o Canadá preparou objetivos detalhados de represálias, incluindo tarefas no suco de laranja da Flórida. Embora esteja pronta uma lista inicial de contramedidas, o Canadá pode realizar consultas públicas antes de implementar taxas mais amplas, o que pode afetar as importações dos EUA de C $ 150 bilhões (US $ 105 bilhões).